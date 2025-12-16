На Украине предупредили о новом налоге на восстановление страны

Фото: Алина Смутко / Reuters

На Украине рассматривается возможность введения отдельного налога на восстановление страны для пополнения специального фонда восстановления, заявила заместитель министра по развитию сообществ и территорий Алена Шкрум в интервью украинской редакции Forbes.

«В перспективе фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии», — сказала она и отметила, что до окончания боевых действий новый налог вводить не будут. Министр напомнила, что «ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны».

По ее словам, главная задача на данный момент — создать фонд восстановления, запустить институт и аккумулировать взносы международных партнеров. Шкрум подчеркнула, что гранты покрывают лишь 5–10% потребностей, а кредиты, которые Украина вынуждена привлекать, придется возвращать в будущем.

Как отметила Шкрум, фонд восстановления станет механизмом аккумулирования ресурсов для восстановления инфраструктуры и экономики страны, даже если на старте поступления будут небольшими. «Главное — чтобы фонд заработал», — заключила Шкрум.

В Верховной раде усомнились в перспективности этой инициативы. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что такая идея не рассматривается.

Западу потребуется потратить более $500 млрд на восстановление Украины, сообщило в августе издание The American Conservative со ссылкой на совместный отчет Всемирного банка, ЕК, ООН и правительства Украины. Общая стоимость послевоенного восстановления оценивается примерно в $524 млрд, при этом большую часть инвестиций обеспечит Запад, говорится в документе.

В феврале на тот момент украинский премьер Денис Шмыгаль оценивал потребности страны в €500 млрд ($585 млрд), отметив, что средства могут поступить в виде инвестиций от европейских компаний. По его словам, Украина также может предложить партнерам опыт в производстве дронов и кибербезопасности. Эксперты Bloomberg Economics оценивали расходы на восстановление инфраструктуры в $230 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт.