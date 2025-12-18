В Северной Каролине разбился и загорелся бизнес-джет, есть погибшие

В обслуживающем компании из Fortune 500 аэропорту США разбился самолет

Двухмоторный бизнес-джет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту американского города Стейтсвилл в штате Северная Каролина, возник сильный пожар. Об этом сообщает Associated Press.

По информации Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA), инцидент произошел около 10:20 по местному времени (18:20 мск). Власти не сообщили, сколько человек находилось на борту самолета. Окружной шериф Айделл Грант Кэмпбелл подтвердил, что в результате крушения самолета есть погибшие.

Расследованием занялись FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как указано на сайте аэропорта, воздушная гавань оказывает услуги корпоративной авиации компаниям из рейтинга Fortune 500, а также нескольким командам гоночных серий NASCAR.