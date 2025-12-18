 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В обслуживающем компании из Fortune 500 аэропорту США разбился самолет

В Северной Каролине разбился и загорелся бизнес-джет, есть погибшие

В обслуживающем компании из Fortune 500 аэропорту США разбился самолет
Video

Двухмоторный бизнес-джет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту американского города Стейтсвилл в штате Северная Каролина, возник сильный пожар. Об этом сообщает Associated Press.

По информации Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA), инцидент произошел около 10:20 по местному времени (18:20 мск). Власти не сообщили, сколько человек находилось на борту самолета. Окружной шериф Айделл Грант Кэмпбелл подтвердил, что в результате крушения самолета есть погибшие.

Расследованием занялись FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Летевший в Токио самолет вернулся в Вашингтон из-за отказа двигателя
Общество

Как указано на сайте аэропорта, воздушная гавань оказывает услуги корпоративной авиации компаниям из рейтинга Fortune 500, а также нескольким командам гоночных серий NASCAR.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
самолет США Северная Каролина бизнес-джет

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове
Общество
Самолет рейса Москва — Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
Общество
AFP сообщило о крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ Спорт, 21:57
Спекулянты разогнали акции фабрики «Красный октябрь» перед Новым годом Инвестиции, 21:57
Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить База знаний, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
В КХЛ объяснили, почему не видят смысла во введении Fan ID Спорт, 21:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20 Политика, 21:39
Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны» Политика, 21:38
Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 Бизнес, 21:35
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта Политика, 21:22
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 21:19
Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе» Политика, 21:15