ФПК показала новую «Красную стрелу» с увеличенными вагонами
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) представила обновленный состав поезда «Красная стрела», курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой. Видео новых вагонов опубликовали в телеграм-канале компании.
Презентация обновленного состава прошла на Московском вокзале в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря. Изменения в поезд внесли в преддверии 95-летия состава в июне 2026 года. Первый обновленный состав отправится из Санкт-Петербурга в Москву 18 декабря в 23:55.
По случаю юбилея у поезда обновили ливрею. Как отметили в пресс-службе ФПК, основой дизайна нового состава стал красный цвет, подчеркивающий стиль поезда.
Кроме того, «Красная стрела» стала первым составов с купейными вагонами габарита Т, в котором увеличили размеры кузова и пассажирского салона. В одном таком вагоне десять купе с более широкой нижней полкой, две уборные и отдельная душевая. Также в поезде предусмотрен купейный штабный вагон со спецкупе для маломобильных пассажиров, багажным и кухонным отделениями.
Как отметил замглавы РЖД Иван Колесников, в 2025 году Тверской вагоностроительный завод поставил 12 новых вагонов габарита Т, два из которых — штабные.
«Поставки продолжатся. Также в 2027 году мы ожидаем получить в том же габарите первые вагоны СВ, люкс и вагоны-рестораны», — добавил Колесников.
