Общество⁠,
0

72-летнего жителя Сочи приговорили к 13 годам колонии за шпионаж

72-летнего жителя Сочи приговорили к 13 годам колонии за шпионаж для СБУ
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о государственной измене. 72-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установило следствие, мужчина в июне 2023 года самостоятельно вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Он согласился на сотрудничество и начал собирать для украинской разведки данные технического и визуального характера о прибрежных территориях Черного моря. Его противоправная деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел все обстоятельства дела, а также состояние здоровья осужденного. Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. С него также взыскали более 130 тыс. руб. — сумму, которую он получил от иностранных кураторов в качестве вознаграждения за шпионаж.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ксения Потрошилина
тюрьма колония Краснодарский Краевой суд

