Военная операция на Украине⁠,
0

После удара в Ростовской области 2 человека остаются в тяжелом состоянии

После удара в Ростовской области два человека остаются в тяжелом состоянии
Сюжет
Военная операция на Украине

После удара в Ростовской области 2 человека остаются в тяжелом состоянии
Video

В результате удара БПЛА по Ростовской области погибли три человека, пострадали восемь, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодня была трудная ночь», — написал глава региона в своем телеграм-канале. Он также опубликовал фото и видео с места падения БПЛА. На них показан наполовину разрушенный двухэтажный дом и поврежденный автомобиль.

В районах, где были сбиты БПЛА, власти ввели режим ЧС и создали оперативные штабы. По поручению губернатора будет проведен обход для оценки ущерба и организован прием заявлений от граждан для получения выплат. Местных жителей, у которых были разрушены квартиры, обеспечат временным жильем.

«Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье, зимой это важно. Деньги выделим из резервного фонда», — пообещал Слюсарь.

В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В ночь на 18 декабря Ростов-на-Дону, его город-спутник Батайск и Таганрог подверглись атаке дронов. В порту Ростова-на-Дону в результате удара БПЛА загорелось грузовое судно. На его борту находились люди: два члена экипажа погибли, трое получили ранения, написал утром в четверг губернатор.

В западной части города разрушения получила строящаяся многоэтажка. В соседнем Батайске после налета загорелись два частных дома, пострадали семь человек. «Четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли», — сообщил Слюсарь.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Денис Малышев
БПЛА Ростовская область Юрий Слюсарь погибшие

