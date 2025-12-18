 Перейти к основному контенту
В Саратовской области объявили об отказе от новогодних салютов

Губернатор Саратовской области объявил об отказе от новогодних салютов
Фото: Олег Спиридонов / Business Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Business Online / Global Look Press

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально подтвердил, что в регионе в этом году не будет массовых уличных гуляний с салютами в новогоднюю ночь. Это решение, по его словам, является осознанным и поддерживается общественностью. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Власти уже несколько лет «осознанно отказывались от салютов». Исключение делается только для традиционных детских мероприятий и елок. «Общественность поддерживает данное решение, и этот раз не станет исключением. Считаю такую позицию правильной», — заявил Бусаргин.

При этом губернатор подчеркнул, что новогодние программы для детей будут проведены в полном объеме. Власти намерены охватить праздничными мероприятиями как можно больше юных жителей, включая ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей участников военной операции.

Ранее, в конце ноября, Бусаргин уже объявлял об отмене массовых уличных мероприятий. Тогда же он рекомендовал чиновникам региона отказаться от корпоративных праздников и направить сэкономленные средства на помощь организациям, собирающим гуманитарную помощь для российских военных.

Читайте РБК в Telegram.

Ксения Потрошилина
