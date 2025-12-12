 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На прямую линию Путина поступило более 1 млн обращений

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Штаб Народного фронта получил свыше 1 млн обращений от граждан к президенту России в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря в совмещенном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Прием сообщений продолжается восьмой день. Лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Замыкают первую пятерку Свердловская и Ростовская области.

По данным телеканала «Россия-24», самым востребованным способом связи остается звонок в сall-центр. Вместе с тем активно используется мессенджер Max — туда россияне направляют как текстовые, так и видеозаявки.

Обратиться к президенту можно по телефонам сall-центра, а также через СМС и ММС. Заявки принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в мобильном приложении и на сайте «Москва — Путину». Впервые в этом году работает и специальный чат-бот в мессенджере Max.

На прямую линию Путина поступило более 2 млн вопросов
Политика
Владимир Путин во время программы &laquo;Итоги года&raquo;, Москва, 2023 год

В 2024 году на прямую линию с президентом Владимиром Путиным поступило более 2 млн обращений. На вопросы журналистов и граждан он отвечал четыре с половиной часа.

Названа дата прямой линии и пресс-конференции Путина. Как задать вопрос
Life
Владимир&nbsp;Путин

Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2025 году будет совмещенной. Мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания программы.

