В России задержали 19 человек за роль связных для спецслужб Украины
В более чем десяти регионах России силовики задержали 19 человек по подозрению в поддержке каналов связи спецслужб Украины для распространения ложных террористических угроз, дистанционного совершения мошенничеств и вовлечения граждан в диверсионную деятельность, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, задержанные участвовали в «организации незаконного функционирования сим-боксов (устройство, используемое в основном телефонными мошенниками. — РБК) и пополнения баланса использовавшихся в них сим-карт». Им также вменяются «нелегальное распространение абонентских номеров российских операторов связи» и «незаконное предоставление услуг по регистрации аккаунтов в сети Интернет».
«Изъяты более 40 сим-боксов, свыше 9 тыс. сим-карт и сим-чипов», — уточнила Волк. По ее информации, за свою помощь задержанные получали деньги, что подтверждается перепиской в телефонах.
Список городов и регионов, где сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых:
Московская область,
Санкт-Петербург,
Республике Адыгея,
Ставропольский край,
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО),
Владимирская область,
Иркутская область,
Кемеровская область,
Рязанская область,
Самарская область,
Челябинская область.
Возбуждены дела по недавно введенным в Уголовный кодекс ст. 274.3, 274.4, 274.5. Все три вступили в силу 1 сентября 2025 года и криминализуют незаконное использование VPN/proxy (SIM-боксов) для преступлений, черный рынок сим-карт и передачу данных для регистрации в интернет-сервисах. Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы.
