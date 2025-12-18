 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В России задержали 19 человек за роль связных для спецслужб Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В более чем десяти регионах России силовики задержали 19 человек по подозрению в поддержке каналов связи спецслужб Украины для распространения ложных террористических угроз, дистанционного совершения мошенничеств и вовлечения граждан в диверсионную деятельность, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанные участвовали в «организации незаконного функционирования сим-боксов (устройство, используемое в основном телефонными мошенниками. — РБК) и пополнения баланса использовавшихся в них сим-карт». Им также вменяются «нелегальное распространение абонентских номеров российских операторов связи» и «незаконное предоставление услуг по регистрации аккаунтов в сети Интернет».

«Изъяты более 40 сим-боксов, свыше 9 тыс. сим-карт и сим-чипов», — уточнила Волк. По ее информации, за свою помощь задержанные получали деньги, что подтверждается перепиской в телефонах.

МВД изъяло 277 тыс. SIM-карт мошенников для 40 млн звонков в день
Общество

Список городов и регионов, где сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых:

Московская область,

Санкт-Петербург,

Республике Адыгея,

Ставропольский край,

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО),

Владимирская область,

Иркутская область,

Кемеровская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Челябинская область.

Возбуждены дела по недавно введенным в Уголовный кодекс ст. 274.3, 274.4, 274.5. Все три вступили в силу 1 сентября 2025 года и криминализуют незаконное использование VPN/proxy (SIM-боксов) для преступлений, черный рынок сим-карт и передачу данных для регистрации в интернет-сервисах. Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Денис Малышев
МВД украинские спецслужбы Ирина Волк VPN SIM-карта телефонное мошенничество

