Бизнес⁠,
0

Гендиректор BP объявил о своей немедленной отставке

Мюррей Очинклосс
Мюррей Очинклосс (Фото: Altaf Qadri / AP / ТАСС)

Генеральный директор BP (ранее известной как British Petroleum) Мюррей Очинклосс заявил, что уйдет в отставку после менее чем двух лет работы на этом посту, пишет Financial Times (FT). Издание отмечает, что решение вступает в силу немедленно.

Во главе транснациональной энергокомпании из Лондона станет американка Мег О’Нил, руководившая с 2021 года австралийской Woodside, а до этого 23 года проработавшая в ExxonMobil из Техаса.

«У Мег О'Нил значительный опыт работы в отрасли и сильные технические инженерные навыки», — цитирует The New York Times аналитиков с Уолл-стрит.

Она вступит должность в будущем апреле, до этого временно руководить компанией будет глава отдела торговли BP Кэрол Хоул, уточняет FT.

Венесуэльская нефть и США: что стоит за угрозой конфликта
Радио

Очинклосс пришел в компанию в 1992 году — до слияния BP с Amoco в 1998 году. Гендиректором канадско-британский бизнесмен стал в январе 2024 года после отставки Бернарда Луни из-за нарушения правил компании о раскрытии личных отношений с коллегами. При Очинклоссе в стратегии BP был сделан акцент на традиционных активах в области нефти и газа, чтобы повысить рентабельность и доходность для акционеров.

По словам Очинклосса, до конца 2026 года он останется в BP в качестве консультанта.

Его отставке предшествовало назначение председателем совета директоров BP в октябре 2025 года Альберта Мэнифолда, бывшего исполнительного директора группы компаний CRH plc по производству стройматериалов со штаб-квартирой в Дублине. Мэнифолд сменил норвежского бизнесмена Хельге Лунда, возглавлявшего совет директоров BP с января 2019 года. Норвежец сосредоточился на работе в совете директоров датской фармкорпорации Novo Nordisk.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Денис Малышев
BP ExxonMobil ТЭК отставка

