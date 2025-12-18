 Перейти к основному контенту
Дело инстаблогеров⁠,
0

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Сюжет
Дело инстаблогеров
Валерия Чекалина (Лерчек)
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста, сообщает корреспондент РБК.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы продлил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему супругу Артему Чекалину домашний арест до 10 мая 2026 года.

Адвокат Чекалиной просил суд изменить меру пресечения на менее строгую. По мнению адвоката, тому способствуют наличие на иждивении трех малолетних детей, беременность его подзащитной, период реабилитации младшего ребенка после тяжелой болезни, а также отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать следствию.

Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн
Общество
Артем Чекалин

Адвокат Чекалина в ходе заседания подтвердил, что его подзащитный частично признал вину и ставит вопрос только о квалификации. Кроме того, на протяжении двух с половиной лет тот лишен возможности в полной мере работать в связи с мерой пресечения, при этом желает возместить ущерб, причиненный Российской Федерации. Защитник просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или запрет определенных действий.

Блогеры обвиняются в переводе денежных средств на счета нерезидентов при использовании подложных документов в особо крупном размере в составе группы лиц (п. «б» ч. 3 ст. 193.1). По версии следствия, Чекалины с сентября 2021 по февраль 2022 года совместно с бизнес-партнером Романом Вишняком незаконно вывели более 250 млн руб. в ОАЭ.

Чекалина вину не признает и утверждает, что занималась лишь контентом — фото- и видеоматериалами для наполнения фитнес-марафона.

Чекалин частично признал вину, однако защита утверждает, что в его действиях отсутствует состав преступления по вменяемой статье. Адвокаты настаивают на переквалификации дела на уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), срок давности по которому уже истек.

Вишняк признал вину и сотрудничает со следствием, заключив досудебное соглашение. Его дело будет рассматриваться отдельно, в особом порядке. Заседание пройдет в январе.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Валерия Чекалина Лерчек блогеры домашний арест Мосгорсуд

