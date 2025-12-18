Часть украинского города Черкассы осталась без электричества

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В части города Черкассы на Украине отключили электричество. Об этом сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в своем телеграм-канале.

«Часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы», — написал Игорь Табурец.

В ночь на четверг, 18 декабря, в регионе действовал режим повышенной опасности. По информации издания «Суспiльне», в областном центре были взрывы. Глава региона сообщил о повреждении около 15 частных домов — выбиты окна и повреждены крыши. Также есть повреждения в местном спорткомплексе.

Накануне, 17 декабря, ночью взрывы прогремели в Киеве. В районе Оболони сработала система ПВО. Воздушная тревога была объявлена и в Черниговской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.