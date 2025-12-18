 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть украинского города Черкассы осталась без электричества

Часть украинского города Черкассы осталась без электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В части города Черкассы на Украине отключили электричество. Об этом сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в своем телеграм-канале.

«Часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы», — написал Игорь Табурец.

В ночь на четверг, 18 декабря, в регионе действовал режим повышенной опасности. По информации издания «Суспiльне», в областном центре были взрывы. Глава региона сообщил о повреждении около 15 частных домов — выбиты окна и повреждены крыши. Также есть повреждения в местном спорткомплексе.

Накануне, 17 декабря, ночью взрывы прогремели в Киеве. В районе Оболони сработала система ПВО. Воздушная тревога была объявлена и в Черниговской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Украина энергетика Черкасская область взрывы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре
Общество
В Киеве прогремел взрыв
Политика
В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 11:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 11:08
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 11:17
К проекту «Зима в Москве» присоединились 50 сетей с 1600 ивентами Отрасли, 11:09
Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL Спорт, 11:08
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова Спорт, 10:59
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 10:56
Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic Технологии и медиа, 10:54
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии Политика, 10:51
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть Образование, 10:46
Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе Политика, 10:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:46
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Выйти из хаоса: нужна ли небольшой компании или ИП бизнес-стратегияПодписка на РБК, 10:44
FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России Политика, 10:41