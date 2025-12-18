 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Умер бывший гендиректор самой крупной в мире горнодобывающей компании BHP

Фото: Robert Cianflone / Getty Images
Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Умер бывший гендиректор крупнейшей горнодобывающей компании BHP Billiton. О смерти 82-летнего Брайана Гилбертсона сообщили его близкие, передал Bloomberg.

Гилбертсон скончался у себя дома в Южной Африке после продолжительной болезни. У него остались жена, двое детей и пятеро внуков.

Минэнерго сохранило прогноз по убыткам угольной отрасли в 2025 году
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Брайан Гилбертсон — уроженец ЮАР. В конце 1990-х был исполнительным председателем совета директоров Billiton. В начале нового тысячелетия на фоне слияния Billiton и BHP Ltd был назначен президентом объединенной организации (BHP Billiton стала крупнейшей в мире горнодобывающей компанией), в 2003 году ушел в отставку. С 2004 по 2007 год был президентом металлургического холдинга СУАЛ (Сибирско-уральской алюминиевой компании), который покинул незадолго до слияния с «Русалом».

BHP Billiton — горнодобывающая компания со штаб-квартирой в австралийском Мельбурне. Основные направления деятельности — добыча меди, железной руды и угля.

