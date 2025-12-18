 Перейти к основному контенту
Общество
Москвичам спрогнозировали теплую и пасмурную погоду

В четверг, 18 декабря, жителей Москвы ждет пасмурная погода, без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Согласно прогнозам Гидрометцентра, местами возможна гололедица — предупреждение действует до вечера 20 декабря.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 2 градуса. Ветер преимущественно западный с порывами до 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет варьироваться в пределах 749—753 мм ртутного столба, влажность — 86%.

Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

До начала следующей недели столичный регион будет находиться в зоне западно-восточного переноса воздушных масс, поэтому температура будет теплее климатической нормы, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, зима вернется к середине следующей недели, когда столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский «минус». В последние дни уходящего года, с усилением морозов, зарядят снегопады, формируя солидный снежный покров», — написал он в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

