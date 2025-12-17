 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки

Верховный суд отказал в отмене запрета на управление автомобилями с ручной коробкой передач для водителей без большого пальца руки, признав законным соответствующее медицинское ограничение, передает РАПСИ.

Водитель Алексей Колесов, лишившийся большого пальца на правой руке, обратился в суд высшей инстанции. Истец настаивал, что многолетний безаварийный стаж и индивидуальные навыки позволяют ему безопасно управлять автомобилем с механической коробкой передач.

Колесов оспаривал подпункт «а» пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению. транспортными средствами, утвержденного правительством в апреле 2025 года. Представитель Минздрава указал, что отсутствие большого пальца снижает надежность хвата и повышает риск при длительном вождении и маневрах, в том числе при торможении двигателем.

Согласно позиции ведомства, ограничение носит превентивный характер и не лишает граждан мобильности, поскольку допускает вождение автомобилей с автоматической трансмиссией. Суд пришел к выводу, что оспариваемая норма направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, и отказал Колесову в удовлетворении иска.

В МВД отказались ужесточать требования к водителям старше 60 лет
Авто
Фото:barbsimages / Shutterstock

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Изменения внесли в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

В соответствии с актуальной версией Международной классификации болезней (МКБ-10), в список включили общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Ранее перечень противопоказаний состоял из четырех крупных категорий: психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, заболевания нервной системы и болезни органов зрения. В последней категории термин «ахроматопсия» заменен на более широкое определение — «аномалии цветового зрения».

Летом 2024 года Минздрав также предлагал расширить список противопоказаний и медицинских ограничений для водителей, включив в него отдельные расстройства половой идентификации и периоды обострения депрессии.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Верховный суд водители ограничения

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Водителям с 1 сентября грозит лишение прав из-за машин с мигалками
Общество
В МВД отказались ужесточать требования к водителям старше 60 лет
Авто
В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 00:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 00:08
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Политика, 00:01
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»Подписка на РБК, 00:00
Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18% Авто, 00:00
В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США Политика, 00:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке Спорт, 17 дек, 23:58
За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников Политика, 17 дек, 23:50
Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США Политика, 17 дек, 23:49
Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки Общество, 17 дек, 23:36
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман Политика, 17 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 17 дек, 23:30
Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка Спорт, 17 дек, 23:30