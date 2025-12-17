Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки

Верховный суд отказал в отмене запрета на управление автомобилями с ручной коробкой передач для водителей без большого пальца руки, признав законным соответствующее медицинское ограничение, передает РАПСИ.

Водитель Алексей Колесов, лишившийся большого пальца на правой руке, обратился в суд высшей инстанции. Истец настаивал, что многолетний безаварийный стаж и индивидуальные навыки позволяют ему безопасно управлять автомобилем с механической коробкой передач.

Колесов оспаривал подпункт «а» пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению. транспортными средствами, утвержденного правительством в апреле 2025 года. Представитель Минздрава указал, что отсутствие большого пальца снижает надежность хвата и повышает риск при длительном вождении и маневрах, в том числе при торможении двигателем.

Согласно позиции ведомства, ограничение носит превентивный характер и не лишает граждан мобильности, поскольку допускает вождение автомобилей с автоматической трансмиссией. Суд пришел к выводу, что оспариваемая норма направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, и отказал Колесову в удовлетворении иска.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Изменения внесли в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

В соответствии с актуальной версией Международной классификации болезней (МКБ-10), в список включили общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Ранее перечень противопоказаний состоял из четырех крупных категорий: психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, заболевания нервной системы и болезни органов зрения. В последней категории термин «ахроматопсия» заменен на более широкое определение — «аномалии цветового зрения».

Летом 2024 года Минздрав также предлагал расширить список противопоказаний и медицинских ограничений для водителей, включив в него отдельные расстройства половой идентификации и периоды обострения депрессии.