 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД предупредило о мошеннических ботах, выдающих себя за сервис СФР

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, представляющиеся сервисом Социального фонда России (СФР). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки, чтобы обманом получить номера телефонов и СМС-коды для входа на портале «Госуслуги», в банках и других сервисах.

Фонд не предоставляет услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают СМС-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку, отметили в МВД.

Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в России была зафиксирована массовая рассылка мошеннических сообщений в мессенджерах от имени «Госуслуг». Пользователям обещали «выплату», однако при переходе по ссылке их подписывали на мошеннические каналы с нелегальным казино, фальшивыми инвестиционными инструментами и вредоносными программами.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мошенники Госуслуги взлом аккаунта
Материалы по теме
Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат»
Общество
ВТБ предупредил о мошеннических схемах с электронными дневниками
Общество
МВД рассказало о схемах мошенничества в отношении бойцов военной операции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 11:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 11:10
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для детей Общество, 11:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 11:28
Le Monde узнала о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе Политика, 11:26
Настала эра самоуправляемых команд: какую роль в них играет руководитель Образование, 11:25
ДТЭК сообщил о повреждении 20-й подстанции в Одесской области Политика, 11:18
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
До Квон получил 15 лет тюрьмы за крах криптопроекта Terra на $40 млрд Крипто, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Cнуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде Спорт, 11:13
Кремлев не увидел выбора у МОК при отмене ограничений для юношей Спорт, 11:12
Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное» Финансы, 11:12
«Билайн бизнес» обновил корпоративные пакеты для поездок за рубеж Отрасли, 11:10
Илон Маск назвал «точной» статью об IPO SpaceX на $30 млрд в 2026 году Инвестиции, 11:09