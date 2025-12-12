МВД предупредило о мошеннических ботах, выдающих себя за сервис СФР
В мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, представляющиеся сервисом Социального фонда России (СФР). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки, чтобы обманом получить номера телефонов и СМС-коды для входа на портале «Госуслуги», в банках и других сервисах.
Фонд не предоставляет услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают СМС-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку, отметили в МВД.
Ранее в России была зафиксирована массовая рассылка мошеннических сообщений в мессенджерах от имени «Госуслуг». Пользователям обещали «выплату», однако при переходе по ссылке их подписывали на мошеннические каналы с нелегальным казино, фальшивыми инвестиционными инструментами и вредоносными программами.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
