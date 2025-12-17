 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«Дзен» подвел новостные итоги 2025 года

Встреча Путина и Трампа стала главным событием года по версии «Дзена»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

«Дзен» представил итоги 2025 года по новостям, событиям и темам, которые привлекали наибольшее внимание аудитории. Большинство пользователей — 65% — приходили на платформу именно за новостями.

Самым читаемым стал сюжет, посвященный встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — она состоялась 15 августа в Анкоридже.

Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

«Дзен» также опубликовал рейтинг самых охватных отечественных СМИ с января по ноябрь: «РИА Новости» заняло в нем первое место, в топ также вошли РБК, Life, RT и «Известия».

По итогам года одним из самых растущих направлений в «Дзене» стали статьи об искусственном интеллекте и технологиях, а тема «Питомцы» показала наибольшую вовлеченность читателей. В новостях о путешествиях чаще всего упоминался Китай.

«Дзен» — российская контентная платформа с умной лентой, которая подбирает статьи, видео и посты под интересы пользователя, используя ИИ.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Аляска новости СМИ Владимир Путин Дональд Трамп итоги

