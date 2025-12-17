 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На уральской овощебазе нашли 21 тонну импортной хурмы с вредителем

Россельхознадзор: в Свердловскую область из Азербайджана ввезли зараженную хурму
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Свердловскую область ввезли партию хурмы с вредителем — щитовкой. Опасные фрукты нашли на овощебазе в Екатеринбурге, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Исследование образцов плодов показало присутствие личинки калифорнийской щитовки — она относится к карантинным объектам Евразийского экономического союза.

«Фрукты объемом 21 т ввезены в Свердловскую область из Азербайджана», — говорится в сообщении.

При этом реализацию фруктов разрешили, так как они «не представляют серьезной опасности» — не используются как посадочный материал и будут только употребляться в пищу.

Щитовка — насекомое-вредитель, паразитирует как на садовых, так и на комнатных растениях. Самки часто выглядят как чешуйки, похожие на солнечный ожог или приставший к плоду или листве мусор.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Свердловская область Россельхознадзор Азербайджан импорт фрукты

