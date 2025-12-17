 Перейти к основному контенту
Общество
0

На сольный концерт Ларисы Долиной в Туле не продано более 350 билетов

На сольный концерт Ларисы Долиной в Туле не продано более 350 билетов из 724
Фото: Павел Селезьнев / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Павел Селезьнев / NEWS.ru / Global Look Press

Более 350 билетов из 724 остаются невыкупленными на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти 4 января в тульском Доме культуры «Туламашзавод». Данные о количестве свободных мест опубликованы на официальном сайте площадки. Концерт входит в юбилейный тур певицы.

Ранее выступление Долиной отменили в московском кафе «Пушкинъ». Заведение убрало из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы Ларисы Долиной. «Специальный гость вечера — заслуженная артистка России Анжелика Варум», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В конце ноября «Пушкинъ» анонсировал, что в программе будут «праздничный сет-ужин, живая музыка, Лариса Долина, кавер-группа, цыганский ансамбль и розыгрыш призов».

Через несколько дней после анонса закончилось рассмотрение спора за квартиру Долиной — кассационный суд отклонил жалобу покупательницы ее квартиры, признал законными решения предыдущих судов и вернул квартиру певице. Жилье певица продала в прошлом году — под влиянием мошенников, а вырученные деньги передала им.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Лариса Долина концерты Билеты Тула

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 16:28
МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово Общество, 16:46
Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы Спорт, 16:45
В России предложили майнить на зарядке для электрокаров. Что происходит Крипто, 16:44
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 16:44
Аутсорсинг: что это такое и как он поможет вашему бизнесу Образование, 16:43
Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
РАДИО
 Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сказки, аниме и криминал: «Кинопоиск» отчитался об итогах 2025 года Life, 16:37
Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда НорвегииПодписка на РБК, 16:30
В Красноярске после ремонта открылся волон­тер­ский центр «Доброе дело» Пресс-релиз, 16:26
Мэр Тбилиси назвал введение в стране санкций против России нереалистичным Политика, 16:23
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах Общество, 16:16
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами» Политика, 16:08
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры Политика, 16:06