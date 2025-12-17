На сольный концерт Ларисы Долиной в Туле не продано более 350 билетов из 724

На сольный концерт Ларисы Долиной в Туле не продано более 350 билетов

Фото: Павел Селезьнев / NEWS.ru / Global Look Press

Более 350 билетов из 724 остаются невыкупленными на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти 4 января в тульском Доме культуры «Туламашзавод». Данные о количестве свободных мест опубликованы на официальном сайте площадки. Концерт входит в юбилейный тур певицы.

Ранее выступление Долиной отменили в московском кафе «Пушкинъ». Заведение убрало из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы Ларисы Долиной. «Специальный гость вечера — заслуженная артистка России Анжелика Варум», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В конце ноября «Пушкинъ» анонсировал, что в программе будут «праздничный сет-ужин, живая музыка, Лариса Долина, кавер-группа, цыганский ансамбль и розыгрыш призов».

Через несколько дней после анонса закончилось рассмотрение спора за квартиру Долиной — кассационный суд отклонил жалобу покупательницы ее квартиры, признал законными решения предыдущих судов и вернул квартиру певице. Жилье певица продала в прошлом году — под влиянием мошенников, а вырученные деньги передала им.