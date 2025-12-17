 Перейти к основному контенту
Как сохранить здоровье в любом возрасте⁠,
0

Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники на 24%

Минздрав: в период новогодних праздников смертность в России вырастает на 24%
Сюжет
Как сохранить здоровье в любом возрасте
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Показатель смертности в России в период новогодних праздников резко увеличивается почти на четверть (24%), сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, основной причиной смертей является несвоевременный вызов скорой или запоздалое обращение в медучреждения.

«Я, например, будучи еще руководителем медицинской организации, видел, как в реанимации в новогодние праздники 70% составляли мужчины трудоспособного возраста», — рассказал он на заседании рабочей группы Госдумы по защите здоровья от алкогольной угрозы.

Все службы здравоохранения на «каникулах» будут работать в усиленном режиме — «подготовлены все ресурсы, запланированы все мероприятия», уточнил Шавалиев.

В начале декабря Минздрав поддержал идею указывать на бутылках алкоголя данные о смертях. При этом в ведомстве отметили, что мера не отразит реальную тяжесть ситуации.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Новый Год Минздрав смертность Россия

