 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны предложило награждать за поиск пропавших и погибших в боях

Минобороны предложило учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

Минобороны России предложило учредить новую ведомственную медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Медалью планируют награждать военнослужащих и гражданский персонал за инициативу при розыске пропавших и погибших в боевых условиях, а также за успешную эвакуацию тел, создание и внедрение технологий и систем мониторинга для поиска и идентификации погибших.
Награда будет также вручаться за эффективное взаимодействие с организациями, которое привело к возвращению пропавших военнослужащих.

Путин подписал закон об упрощении получения званий добровольцами
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Медаль серебристого цвета, круглой формы диаметром 32 мм, с изображением креста на лицевой стороне и эмблемой Минобороны на обратной. Она подвешена к оранжевой ленте в черную и красную полосы на одном из боков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Минобороны медаль пропавшие без вести
Материалы по теме
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»
Политика
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон»
Политика
Путин вручил награду «Волонтер года»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 06:16 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 06:16
Военные отразили атаку дронов на Ростовскую область Политика, 06:20
«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС Общество, 06:09
Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell сделки с долей в КТК Бизнес, 06:04
Камчатку накрыл мощный циклон Общество, 05:48
Минобороны предложило награждать за поиск пропавших и погибших в боях Политика, 05:40
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев Политика, 05:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Большинство россиян решили не продлевать 12-дневные каникулы в Новый год Общество, 05:00
Число прекративших полеты аэропортов выросло до семи Политика, 04:41
Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС Политика, 04:14
Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО Политика, 04:11
Шестой аэропорт ограничил полеты Политика, 03:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России Политика, 03:34