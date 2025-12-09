Минобороны предложило награждать за поиск пропавших и погибших в боях

Минобороны России предложило учредить новую ведомственную медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Медалью планируют награждать военнослужащих и гражданский персонал за инициативу при розыске пропавших и погибших в боевых условиях, а также за успешную эвакуацию тел, создание и внедрение технологий и систем мониторинга для поиска и идентификации погибших.

Награда будет также вручаться за эффективное взаимодействие с организациями, которое привело к возвращению пропавших военнослужащих.

Медаль серебристого цвета, круглой формы диаметром 32 мм, с изображением креста на лицевой стороне и эмблемой Минобороны на обратной. Она подвешена к оранжевой ленте в черную и красную полосы на одном из боков.