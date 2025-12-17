 Перейти к основному контенту
Новые законы в России


Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов

Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые вводят электронные студенческие билеты и зачетные книжки.

Согласно новым нормам, студенты вузов, а также ординаторы и аспиранты получат доступ к электронным версиям документов через информационные ресурсы своего учебного заведения, портал госуслуг и национальный мессенджер Мax. При этом по личному заявлению обучающегося сохранится возможность оформить их и в бумажном виде.

Исключение сделано для студентов, чья подготовка связана с обороной и безопасностью государства, — для них электронные студенческие билеты и зачетные книжки вводиться не будут.

Студенческие билеты и зачетки станут электронными. Зачем это нужно
Life
Фото:Prostock-studio / Shutterstock / FOTODOM

25 апреля 2024 года в России стартовал эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов, он продлится до 31 декабря 2025 года. Оформить электронный студенческий билет можно на «Госуслугах».

В январе 2025 года депутаты от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета в России.

«Электронный студенческий билет можно использовать, например, для покупки проездного билета со скидкой. Она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через портал госуслуг, при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой, для прохода на территорию колледжа или университета, для отслеживания успеваемости и так далее. Таким образом, у студентов больше нет необходимости носить с собой студенческий билет, у организаций — определять достоверность документов и подтверждать статус обучающегося», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
электронные документы студенты Госдума зачетные книжки Россия законопроект образование

