МВД в Ульяновской области раскрыло группу «теневых банкиров»

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Ульяновской области пресечена деятельность «теневых банкиров», специализировавшихся на обналичивании денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210, 172, 174 и 187 УК (организация преступного сообщества; незаконная банковская деятельность; легализация незаконно приобретенных средств; неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, фигуранты разработали и реализовывали схему получения комиссионных за проведение банковских операций без соответствующей лицензии ЦБ. Покровителем «теневых банкиров» была одна из криминальных группировок, информация о ней не уточняется.

Преступное сообщество состояло их четырех групп — всего в нем участвовали не менее 14 человек и порядка 100 юридических лиц. Общий доход составил около 40 млн руб.