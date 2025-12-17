 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

МВД в Ульяновской области раскрыло группу «теневых банкиров»

МВД в Ульяновской области раскрыло теневых банкиров с доходом 40 млн рублей
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Ульяновской области пресечена деятельность «теневых банкиров», специализировавшихся на обналичивании денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210, 172, 174 и 187 УК (организация преступного сообщества; незаконная банковская деятельность; легализация незаконно приобретенных средств; неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, фигуранты разработали и реализовывали схему получения комиссионных за проведение банковских операций без соответствующей лицензии ЦБ. Покровителем «теневых банкиров» была одна из криминальных группировок, информация о ней не уточняется.

Преступное сообщество состояло их четырех групп — всего в нем участвовали не менее 14 человек и порядка 100 юридических лиц. Общий доход составил около 40 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
МВД Ирина Волк теневой банкинг уголовное дело отмывание денег

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
В нас сильны древние инстинкты. Как маркетологу превратить их в крючки Образование, 13:05