ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники УФСБ по Ростовской области пресекли попытку теракта в исправительной колонии на территории региона, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. По информации спецслужбы, в подготовке участвовали заключенные — граждане одной из стран Средней Азии.

«Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий», — говорится в сообщении.

