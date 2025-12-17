Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России

Чжан Ханьхуэй (Фото: Пелагея Тихонова / РИА Новости)

Строительство дальневосточного газопровода между Россией и Китаем успешно реализуется, сообщил в интервью «РИА Новости» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, это один из ключевых совместных проектов двух стран.

«Строительство дальневосточного маршрута поставок природного газа из России в Китай стабильно продвигается», — сказал дипломат, подводя итоги года российско-китайского сотрудничества.

Дальневосточный маршрут предназначен для транспортировки газа с тихоокеанского побережья России в Китай по новой ветке, соединенной с российской газопроводной системой Сахалин–Хабаровск–Владивосток, отмечает Reuters.

По его информации, поставки газа запланированы на 2027 год. Сначала Китай рассчитывает импортировать 2 млрд куб. м в год, со временем он увеличит объем импортируемого газа в шесть раз.

С 2019 года Россия поставляет в Китай природный газ по газопроводу «Сила Сибири» проектной мощностью 38 млрд куб.м в год.

В сентябре 2025 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, включая договоренности о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Мощность газопровода составит до 50 млрд куб. м газа в год.

Министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума позднее сообщил, что сроки реализации и детали финансирования «Силы Сибири-2» будут определены после завершения доработки проекта, сейчас он находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования.

В CNPC считают, что реализация столь масштабного проекта займет как минимум восемь-десять лет.