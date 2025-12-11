 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В CNPC оценили сроки постройки «Силы Сибири-2»

На реализацию таких масштабных проектов, как магистральный трубопровод «Сила Сибири — 2» из России в Китай, нужно как минимум восемь-десять лет, считает Лу Жуцюан
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Проектируемый магистральный трубопровод «Сила Сибири — 2» из России в Китай требует «огромной работы», считает президент Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюан, его слова приводит Reuters.

По его мнению, на реализацию таких масштабных проектов нужно как минимум восемь-десять лет.

С тем, что строительство трубопровода займет больше времени, чем ожидается, согласен и вице-президент S&P Global Дэниел Ергин.

«Возможно,... многое еще предстоит проработать», — сказал Ергин. «Независимо от характера сотрудничества между Россией и Китаем, единственное, в чем они расходятся, это то, какой должна быть цена на газ», — считает он.

Bloomberg рассказал, как «Сила Сибири — 2» изменит мировую торговлю
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

«Сила Сибири — 2» — это проектируемый магистральный трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Мощность газопровода составит до 50 млрд куб. м газа в год. Проектирование магистрали началось в сентябре 2020 года, ее примерная протяженность составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. — по территории России.

В сентябре «Газпром» и CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, включая договоренности о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Глава российской компании Алексей Миллер отметил, что цена за газ для Китая по «Силе Сибири — 2» будет ниже, чем для стран ЕС. Президент Владимир Путин по итогам четырехдневного визита в КНР заявил, что «никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны» нет. Он назвал стоимость поставок рыночной.

Министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума позднее сообщил, что сроки реализации и детали финансирования «Силы Сибири-2» будут определены после завершения доработки проекта, сейчас он находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования.

