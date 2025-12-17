 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В США физик-ядерщик из MIT был убит в результате нападения в своем доме

Нуну Лурейру
Нуну Лурейру (Фото: Massachusetts Institute of Technology)

В штате Массачусетс после нападения в собственном доме погиб профессор ядерной науки и физики из Массачусетского технологического института Нуну Лурейру. Ему было 47 лет.

О его смерти сообщила начальница полиции пригорода Бруклайн Дженнифер Пастер. «Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Нуну Лурейру <...> расследование убийства продолжается», — говорится в сообщении на странице полиции пригорода в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Некролог также был опубликован на сайте Массачусетского института.

CBS News со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Лурейру получил множественные огнестрельные ранения. Его госпитализировали, однако 16 декабря он скончался в больнице.

Умер проводивший Путину лекции по праву профессор
Общество
Юрий Толстой

Лурейру родился в Португалии в 1978 году. Он окончил Высший технический институт в Португалии со степенью бакалавра физики и защитил докторскую диссертацию в Имперском колледже Лондона в 2005 году.

Он вошел в преподавательский состав Массачусетского технологического института в 2016 году, а в 2024 году возглавил Центр плазменной науки и термоядерного синтеза.

За свою карьеру Лурейру также удостоен ряда научных наград, включая премию Национального научного фонда и премию Томаса Стикса за исследования в области физики плазмы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
смерть США Массачусетс Массачусетский технологический институт MIT

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском
Политика
При стрельбе на пляже в Сиднее погиб раввин
Общество
Умер проводивший Путину лекции по праву профессор
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 08:17 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 08:17
Как данные меняют российский бизнес и что они говорят о потребителе Радио, 09:02
Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью Общество, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В США физик-ядерщик из MIT был убит в результате нападения в своем доме Общество, 08:58
В Spotify, OpenAI и Oracle теперь два гендиректора. Что это даетПодписка на РБК, 08:55
Как в Ростовской области развиваются электронные сервисы для населения Отрасли, 08:52
Власти ЮАР рассказали о переговорах с Россией о ее гражданах в зоне боев Политика, 08:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дробление перед повышением налогов: какие претензии предъявляет ФНСПодписка на РБК, 08:33
Глава Союза конькобежцев исключил «чудеса» от россиян на Олимпиаде Спорт, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 08:24
Карпин не поставил лучшего футболиста года на первое место в опросе ФИФА Спорт, 08:22
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 08:22
Квартира в Москве vs апартаменты в Дубае: что выгоднее купить в 2026 годуПодписка на РБК, 08:13