Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве

В среду, 17 декабря, жителей Москвы ждет холодная и пасмурная погода, однако осадков, в том числе снега, сегодня не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура воздуха в столице будет на уровне плюс 2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха — около 91%, атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра России, на отдельных участках дорог возможны гололедица и налипание снега. Предупреждение будет действовать до 21.00 17 декабря.

«В течение дня инициатива перейдет к гребню антициклона. Будет преобладать облачная погода, существенные осадки маловероятны, но морось по-прежнему не исключена», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно предварительным прогнозам, снег в Москве станет прибавляться в предновогоднюю неделю — с 23-24 декабря.