 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Межконтинентальные ракеты «Ярс» загрузили в пусковые установки в регионах

Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса «Ярс» загрузили в шахтные пусковые установки (ШПУ) в разных регионах России в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 17 декабря. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов», — сказали в военном ведомстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В Минобороны добавили, что перевооружение РВСН включает не только поставку новых ракетных комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит улучшить условия для подготовки, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Минобороны показало пуски «Ярса» и «Синевы» в ходе стратегических учений
Политика

Также в военном ведомстве сообщили, что РВСН приступили к учению с полевым выходом комплексов «Ярс» в Сибири, передает «Интерфакс». Минобороны сообщило о выходе крупногабаритной техники РВСН на марш. В ходе учений экипажи комплексов «Ярс» отработали смену полевых позиций, маскировку и протестировали инженерное оборудование. При этом для охраны комплексом применялись БПЛА «Элерон».

В октябре Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке во время тренировки стратегических ядерных сил России. В ноябре 2024 года оборонное ведомство показало загрузку ракеты «Ярс» в ШПУ в Калужской области в рамках перевооружения.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Ярс межконтинентальные баллистические ракеты перевооружение ракетные войска Минобороны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минобороны показало пуски «Ярса» и «Синевы» в ходе стратегических учений
Политика
В тренировку ядерных сил вошли запуски «Ярса», «Синевы» и крылатых ракет
Политика
Шойгу сообщил, что договор о ядерных ракетах истечет через 100 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 07:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 07:07
Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России Политика, 07:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Личная инвестстратегия на 2026 год: какие активы выбрать Инвестиции, 07:23
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве Общество, 07:23
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 07:07
Глава союза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем» Спорт, 07:02
В мире волна увольнений гендиректоров. К чему она приведет в РоссииПодписка на РБК, 07:01
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 06:52
Эстония предложила ужесточить визовые меры для борьбы с теневым флотом Политика, 06:48
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 06:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 06:40
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 06:32
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 06:31