Межконтинентальные ракеты «Ярс» загрузили в пусковые установки в регионах

Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса «Ярс» загрузили в шахтные пусковые установки (ШПУ) в разных регионах России в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 17 декабря. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов», — сказали в военном ведомстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В Минобороны добавили, что перевооружение РВСН включает не только поставку новых ракетных комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит улучшить условия для подготовки, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Также в военном ведомстве сообщили, что РВСН приступили к учению с полевым выходом комплексов «Ярс» в Сибири, передает «Интерфакс». Минобороны сообщило о выходе крупногабаритной техники РВСН на марш. В ходе учений экипажи комплексов «Ярс» отработали смену полевых позиций, маскировку и протестировали инженерное оборудование. При этом для охраны комплексом применялись БПЛА «Элерон».

В октябре Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке во время тренировки стратегических ядерных сил России. В ноябре 2024 года оборонное ведомство показало загрузку ракеты «Ярс» в ШПУ в Калужской области в рамках перевооружения.