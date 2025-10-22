 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Минобороны показало пуски «Ярса» и «Синевы» в ходе стратегических учений

Минобороны показало пуски «Ярса» и «Синевы» в ходе стратегических учений
Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк на Камчатке по полигону Кура во время тренировки стратегических ядерных сил России появились в телеграм-канале Министерства обороны.

Там же опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» из акватории Баренцева моря. Кроме того, оборонное ведомство показало работу самолетов дальней авиации Ту-95МС.

Управление практическими пусками военные осуществляли из Национального центра управления обороной России.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км. Ту-95МС запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95.

Путин провел тренировку ядерных сил
Политика

Тренировка ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих прошла под руководством президента России Владимира Путина. На заседании Генштаба глава государства подчеркнул, что проведенная тренировка была плановой.

В Кремле отметили, что все поставленные задачи были выполнены.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Минобороны ядерные силы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
