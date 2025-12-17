 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Число приостановивших за ночь полеты аэропортов увеличилось до семи

Аэропорты Грозного, Магаса и Владикавказа приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 4:49 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

За час до введения ограничений губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении плана «Ковер» в аэропорту Владикавказа. Также он объявил режим беспилотной опасности на территории республики.

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Политика

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В ночь на 17 декабря полеты ранее ограничили аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Краснодара. Ограничения в них продолжают действовать.

Краснодарский оперштаб сообщил о двух раненных в результате атаки БПЛА на Славянский район, а также о повержениях домов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Грозный Владикавказ Магас аэропорты Росавиация

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Политика
Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Аэропорты Саратова и Пензы приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 05:47 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 05:47
Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей Общество, 05:27
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Шмыгаль рассказал об обещании 15 стран помочь Украине в 2026 году Политика, 05:17
Число приостановивших за ночь полеты аэропортов увеличилось до семи Политика, 05:00
SuperJob выяснил, сколько россиян продлят новогодние каникулы отпуском Общество, 05:00
Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear из-за активов России Финансы, 04:54
Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края Политика, 04:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вэнс пошутил, что передвигался по обледеневшей взлетной полосе как Байден Политика, 04:35
АЛРОСА оценила, когда в мире закончатся запасы алмазов Бизнес, 03:57
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым России без единого выстрела Политика, 03:52
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 03:47
Туск пожаловался, что президент Польши перестал отвечать на его звонки Политика, 03:19
Вучич пригрозил ответственностью сорвавшим стройку отеля Кушнера в Сербии Политика, 03:05