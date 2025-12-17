Число приостановивших за ночь полеты аэропортов увеличилось до семи

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 4:49 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

За час до введения ограничений губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении плана «Ковер» в аэропорту Владикавказа. Также он объявил режим беспилотной опасности на территории республики.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В ночь на 17 декабря полеты ранее ограничили аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Краснодара. Ограничения в них продолжают действовать.

Краснодарский оперштаб сообщил о двух раненных в результате атаки БПЛА на Славянский район, а также о повержениях домов.