Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Краснодара и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничения Кореняко написал в 1:33 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Краснодарский аэропорт, согласно действующему NOTAM, принимает рейсы с 09:00 до 19:00 мск, напомнила Росавиация.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. Примерно за два часа до введения ограничений в аэропортах Тамбова и Краснодара полеты приостановил аэропорт Пензы (23:10 мск). Ранее в ночь на 17 декабря ограничения ввел аэропорт Саратова (22:15 мск).

Минобороны сообщило о перехвате в период с 16:00 до 20:00 мск 16 декабря десяти дронов в Брянской, Тверской и Орловской областях.