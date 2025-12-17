 Перейти к основному контенту
Политика
0

Вэнс пошутил, что передвигался по обледеневшей взлетной полосе как Байден

Вэнс пошутил, что передвигался по обледеневшей взлетной полосе «в стиле Байдена»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что шел медленной походкой экс-президента США Джо Байдена, чтобы не подскользнуться на обледеневшей взлетно-посадочной полосе в Пенсильвании, куда он приехал выступить. Об этом вице-президент заявил на этом же выступлении, фрагмент выложил YouTube-канал The National Desk.

Вэнс сказал, что при выходе из самолета его встретил сильный холод. Он отметил, что справа от него находились камеры СМИ, ведущие национальную трансляцию, слева — пожарные, желавшие с ним сфотографироваться, а прямо на пути лежал слой льда. Вице-президент признался, что опасался упасть на взлетной полосе на глазах у всей страны и старался избежать этого, добираясь к группе пожарных. Вэнс сообщил, что в итоге добрался до них, но сделал это «в стиле Байдена, медленно добираясь».

Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден
Политика
Джо Байден

«Я не хотел, чтобы эти национальные камеры запечатлели меня, понимаете, потому что если бы я упал, если бы я разбился на взлетной полосе, это стало бы национальной новостью на следующую неделю. А вот Джо Байден мог бы упасть, поднимаясь по ступенькам средь бела дня», — сказал Вэнс.

В октябре президент США Дональд Трамп рассказал, что, в отличие от своего предшественника Байдена, он не спотыкается на лестницах, поскольку сознательно не спешит, когда передвигается по ступеням.

Экс-президент США Байден неоднократно падал во время публичных мероприятий. В марте 2021 года он упал, поднимаясь по трапу самолета. А в июне 2023 года Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США.

Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года

