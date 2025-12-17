Вэнс пошутил, что передвигался по обледеневшей взлетной полосе как Байден

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что шел медленной походкой экс-президента США Джо Байдена, чтобы не подскользнуться на обледеневшей взлетно-посадочной полосе в Пенсильвании, куда он приехал выступить. Об этом вице-президент заявил на этом же выступлении, фрагмент выложил YouTube-канал The National Desk.

Вэнс сказал, что при выходе из самолета его встретил сильный холод. Он отметил, что справа от него находились камеры СМИ, ведущие национальную трансляцию, слева — пожарные, желавшие с ним сфотографироваться, а прямо на пути лежал слой льда. Вице-президент признался, что опасался упасть на взлетной полосе на глазах у всей страны и старался избежать этого, добираясь к группе пожарных. Вэнс сообщил, что в итоге добрался до них, но сделал это «в стиле Байдена, медленно добираясь».

«Я не хотел, чтобы эти национальные камеры запечатлели меня, понимаете, потому что если бы я упал, если бы я разбился на взлетной полосе, это стало бы национальной новостью на следующую неделю. А вот Джо Байден мог бы упасть, поднимаясь по ступенькам средь бела дня», — сказал Вэнс.

В октябре президент США Дональд Трамп рассказал, что, в отличие от своего предшественника Байдена, он не спотыкается на лестницах, поскольку сознательно не спешит, когда передвигается по ступеням.

Экс-президент США Байден неоднократно падал во время публичных мероприятий. В марте 2021 года он упал, поднимаясь по трапу самолета. А в июне 2023 года Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США.