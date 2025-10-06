Трамп: нужно спускать по лестнице медленно и аккуратно в отличие от Байдена

Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, он не спотыкается на лестницах, поскольку сознательно не спешит, когда передвигается по ступеням. Об этом американский лидер рассказал в своем выступлении на военно-морской базе Норфолк по случаю предстоящего 250-летия Военно-морских сил США. Трансляцию вел Белый дом.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду», — сказал американский президент, имея в виду Байдена.

Трамп отметил, что не спотыкается на лестнице, поскольку всегда ходит по ней «медленно и аккуратно». «Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно», — подчеркнул республиканец.

Экс-президент США Байден неоднократно падал во время публичных мероприятий. В марте 2021 года он упал, поднимаясь по трапу самолета. А в июне 2023 года Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США.

Трамп неоднократно подчеркивал свое отличие от Байдена в плане здоровья и когнитивных функций. В частности, он предлагал бывшему президенту, в том числе во время предвыборной гонки, сдать когнитивные тесты и сравнить результаты.

Однако в августе 2025 года The Guardian со ссылкой на экспертов написал, что странные заявления президента США, которые он в последнее время делает в ходе публичных выступлений, могут быть признаком когнитивных проблем. Эксперты привели различные примеры ошибок и искажений фактов в речи Трампа.

Так, Трамп несколько раз оговорился, назвав Армению Албанией. В частности это произошло в сентябре в эфире Fox News. Тогда американский лидер рассказал об урегулировании конфликта между Албанией и Азербайджаном.