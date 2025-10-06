 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден

Трамп: нужно спускать по лестнице медленно и аккуратно в отличие от Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, он не спотыкается на лестницах, поскольку сознательно не спешит, когда передвигается по ступеням. Об этом американский лидер рассказал в своем выступлении на военно-морской базе Норфолк по случаю предстоящего 250-летия Военно-морских сил США. Трансляцию вел Белый дом.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду», — сказал американский президент, имея в виду Байдена.

Трамп отметил, что не спотыкается на лестнице, поскольку всегда ходит по ней «медленно и аккуратно». «Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно», — подчеркнул республиканец.

Трамп рассказал о прекращении войны Албании и Азербайджана
Политика
Дональд Трамп

Экс-президент США Байден неоднократно падал во время публичных мероприятий. В марте 2021 года он упал, поднимаясь по трапу самолета. А в июне 2023 года Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США.

Трамп неоднократно подчеркивал свое отличие от Байдена в плане здоровья и когнитивных функций. В частности, он предлагал бывшему президенту, в том числе во время предвыборной гонки, сдать когнитивные тесты и сравнить результаты.

Однако в августе 2025 года The Guardian со ссылкой на экспертов написал, что странные заявления президента США, которые он в последнее время делает в ходе публичных выступлений, могут быть признаком когнитивных проблем. Эксперты привели различные примеры ошибок и искажений фактов в речи Трампа.

Так, Трамп несколько раз оговорился, назвав Армению Албанией. В частности это произошло в сентябре в эфире Fox News. Тогда американский лидер рассказал об урегулировании конфликта между Албанией и Азербайджаном.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Джо Байден лестница падение человека
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп рассказал о прекращении войны Албании и Азербайджана
Политика
На правой руке Трампа снова заметили большой синяк
Политика
В Белом доме портрет Байдена заменили на фотографию автопера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple Бизнес, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России Политика, 04:45
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:32
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден Политика, 03:45
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00
Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее Общество, 02:54
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Во Франции начали расследование из-за гибели фоторепортера в Донбассе Политика, 02:17
Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты Политика, 02:14
Доля какого вида доходов россиян растет быстрее зарплаты. Инфографика Финансы, 02:00
Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях новой атаки дронов Политика, 01:55