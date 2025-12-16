 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу

Гендир Башкирского театра: добавление куплета Инстасамки не испортило оперу

Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу
Video

Добавление куплета из трека «За деньги — да» в арию главной героини оперы «Севильский цирюльник» не испортило постановку. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор Башкирского государственного академического театра оперы и балета в Уфе Александр Алексеев.

Трек исполнила певица Дарья Зотеева под псевдонимом Инстасамка.

По словам Алексеева, музыкальная вставка лишь подчеркнула проблемы современного общества и подсветила темы коррупции, корысти и власти денег.

«Небольшая современная музыкальная вставка-ария Розины никоим образом не испортила общее действо, а лишь подчеркнула актуальные темы корысти, коррупции и власти денег в современном обществе потребления», — сказал директор театра.

Он отметил, что в новостях «смелую современную арию Розины вырвали из общего контекста постановки и представляют чуть ли не как акт хулиганства», но творческое решение было частью «общего режиссерского замысла, полного доброго юмора и глубоких подтекстов, приблизивших эпоху ушедшего века к современному миру».

Инстасамка купила футбольный клуб из Чертаново
Спорт
Дарья Зотеева (Инстасамка)

Постановка состоялась 12 декабря, куплет был исполнен на итальянском языке и сопровождался оркестровкой. Телеграм-канал Mash сообщил, что несколько ведущих исполнительниц отказались участвовать в опере из-за добавления музыкальной вставки.

«Если вспомнить постановки «Севильского цирюльника» на разных сценах, то можно заметить тот факт, что и до этого были музыкальные вставки в партию Розины», — прокомментировала ситуацию пресс-служба театра. (Цитата по «РИА Новости»)

