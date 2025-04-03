Инстасамка купила медиафутбольный клуб
Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вместе с мужем Олегом Еропкиным приобрели футбольный клуб «Чертаново-Медиа», сообщил ТАСС директор Зотеевой Максим Столяров.
Медиаклуб был создан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге» и Кубке надежды Медиалиги.
Mash писал, что сумма сделки в результате переговоров значительно снизилась с планируемых 300 млн рублей и что новые владельцы хотят заменить всех игроков. Руководитель команды Николай Ларин, комментируя эту публикацию, написал в телеграм-канале, что «подтверждает часть всего этого, но без подробностей».
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил Vseprosport, что теперь за этим клубом будет интереснее наблюдать, а Инстасамку будут сравнивать с женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«На примере Заремы Салиховой мы успели впитать, что женщина в футболе — это всегда очень интересно, резонансно, событийно и экспертно с точки зрения самого спикера», — сказал Осипов.
Еропкин несколько лет занимался футболом в школе «Чертаново».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов