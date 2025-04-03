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Инстасамка купила медиафутбольный клуб

Инстасамка с мужем купили футбольный клуб «Чертаново Медиа»
Инстасамка с мужем и продюсером Олегом Еропкиным купили «Чертаново Медиа». Еропкин в детстве занимался в школе «Чертаново». Глава Медиалиги считает, что Инстасамка может быть своего рода Заремой Салиховой в медиафутболе
Дарья Зотеева (Инстасамка)
Дарья Зотеева (Инстасамка) (Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press)

Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вместе с мужем Олегом Еропкиным приобрели футбольный клуб «Чертаново-Медиа», сообщил ТАСС директор Зотеевой Максим Столяров.

Медиаклуб был создан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге» и Кубке надежды Медиалиги.

Mash писал, что сумма сделки в результате переговоров значительно снизилась с планируемых 300 млн рублей и что новые владельцы хотят заменить всех игроков. Руководитель команды Николай Ларин, комментируя эту публикацию, написал в телеграм-канале, что «подтверждает часть всего этого, но без подробностей».

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил Vseprosport, что теперь за этим клубом будет интереснее наблюдать, а Инстасамку будут сравнивать с женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«На примере Заремы Салиховой мы успели впитать, что женщина в футболе — это всегда очень интересно, резонансно, событийно и экспертно с точки зрения самого спикера», — сказал Осипов.

Еропкин несколько лет занимался футболом в школе «Чертаново».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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