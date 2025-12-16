Краснов посетил строительство здания Верховного суда в Петербурге

Строительства нового здания ВС России (Фото: sovetsudey / Telegram) Игорь Краснов (Фото: sovetsudey / Telegram) Игорь Краснов (Фото: sovetsudey / Telegram) Игорь Краснов (Фото: sovetsudey / Telegram)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов во время рабочей поездки проверил организацию строительства нового здания ВС, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.

«Нужно, чтобы все работы были завершены вовремя, без срывов и опозданий. Надеюсь, вы нацелены на результат», — подчеркнул Краснов.

О ходе работ на объекте председателю ВС доложил глава Судебного департамента Геннадий Лопатин. Краснов поручил актуализировать график строительства.

Также председатель ВС провел рабочие совещания с руководством Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Петербургского городского суда.

Перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург предложил президент Владимир Путин в 2012 году. Проект не раз менял концепцию, однако в 2022 году было окончательно решено построить комплекс на проспекте Добролюбова.

В августе 2024 года Госстройнадзор Санкт-Петербурга продлил срок действия разрешения на строительство судебного квартала в Петроградском районе до 27 декабря 2028 года.

Продление распространилось на все объекты комплекса: здания Верховного суда и Судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс на 600 квартир с паркингом, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура Управления делами президента.

Проект предполагалось завершить в 2022 году. В 2016 году Главгосэкспертиза одобрила смету на 36,599 млрд руб. В июне 2024-го стоимость контракта на возведение зданий ВС была пересмотрена и увеличена до 37,046 млрд руб. Рост затрат объяснили подорожанием материалов.