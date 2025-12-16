 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол России опроверг участие россиян в конфликте Камбоджи и Таиланда

Анатолий Боровик
Анатолий Боровик (Фото: пресс-служба Посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа)

Посол России в Камбодже Анатолий Боровик опроверг сообщения об участии российских наемников в конфликте на тайско-камбоджийской границе, заявив, что для таких утверждений нет никаких доказательств. Дипломат выступил на брифинге, передает тайский телеканал PPTV.

«Заявления Таиланда? Ранее такой информации никогда не было, следовательно, нет и доказательств. Если Таиланд обвиняет нас в распространении ложной информации, то он лишь напрасно тратит время. Я не буду это комментировать», — сказал Боровик.

Он также выразил серьезную обеспокоенность продолжающихся боев с применением тяжелого вооружения и призвал Таиланд и Камбоджу к сдержанности, диалогу и прекращению огня ради защиты мирного населения и достижения устойчивого мира.

Таиланд ужесточил контроль над въезжающими из-за конфликта с Камбоджей
Политика
Фото:Chumsak Kanoknan / Getty Images

Накануне, 15 декабря, посольство России в Таиланде также опровергло информацию, что камбоджийская сторона нанимает россиян для участия в военных действиях на границе. В посольстве заявили, что такие сообщения безосновательны, их цель — навредить «дружественным отношениям России и Таиланда».

В начале декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились боевые действия на границе. Бангкок обвинил камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, та назвала эти заявления ложными. До этого прекращения огня удалось достичь летом, после очередной эскалации на границе.

Софья Полковникова
Камбоджа Таиланд граница

