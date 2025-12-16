На Центральном рынке появился интерактивный шар с макетом НКЦ

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В рамках фестиваля «Зима в Москве» на Центральном рынке установили интерактивный стеклянный шар «Новогодняя атмосфера» с макетом Национального космического центра, открытого в уходящем году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Москвы (входит в комплекс градостроительной политики и строительства города) Владислав Овчинский.

«Новый год — это не только мечты о будущем, но и подведение итогов прошлого. Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента. Спикер также подчеркнул, что объект призван показать горожанам итоги года в градостроительной сфере и важный этап развития ракетно-космической отрасли.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Кроме того, по словам Овчинского, инсталляция с макетом НКЦ демонстрирует москвичам и гостям столицы вклад города в развитие ракетно-космического комплекса и подчеркивает, что Москва «постоянно движется вперед» за счет реализации амбициозных проектов.

Интерактивный шар позволяет посетителям создать «новогодний эффект» вокруг НКЦ: при нажатии на специальную кнопку внутри конструкции вокруг макета начинают кружиться снежинки. Для гостей также подготовлены информационные материалы: в структуру инсталляции включены факты о градостроительном развитии столицы.