 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«Медскан» перенесет IPO с декабря 2025 года на следующее полугодие

Сюжет
Радио РБК
Евгений Туголуков
Евгений Туголуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа компаний «Медскан» собирается провести публичное размещение акций на Московской бирже в первой половине 2026 года, рассчитывая привлечь 5–10 млрд руб., сообщил Радио РБК основатель холдинга Евгений Туголуков. Прежде «Медскан» планировал свое IPO на декабрь 2025 года.

«На этом пути всегда находятся не только препятствия, но и приятные бонусы. Пока мы готовились, мы нашли, вернее, нас нашли. Серьезные инвесторы», — объяснил Туголуков причину переноса даты выхода на биржу. Он не стал раскрывать имен, лишь отметил, что это «целый пул инвесторов».

«Мы заканчиваем сделки, и эти сделки будем рассматривать в рамках pre-IPO», — добавил бизнесмен. ГК планирует IPO почти два года, за это время она успешно разместила свои ЦФА и облигации.

Основатель ГК «Медскан» — РБК: «Мода на здоровье» ушла за МКАД»
Бизнес
Евгений Туголуков

Группа компаний «Медскан» представлена в 105 городах 31 региона России. В периметре управления — 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 451 лабораторный офис, работающие под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является филиал израильской клиники «Медскан Hadassah», расположенный в Сколково. В феврале 2022-го 25,001% группы «Медскан» купила структура госкорпорации «Росатом». Позднее «Росатом» увеличил свой пакет до 50%.

Как «медицина будущего» приходит в московские поликлиники
Общество
Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В первом полугодии 2025 года выручка ГК по МСФО выросла на 20% и составила 15,8 млрд руб. По итогам года выручка группы достигнет 33 млрд руб. (+17%), рост EBITDA составит 28%, прирост новых пациентов — 11%, рассказал Туголуков. Он подчеркнул, что компания непрерывно растет в том числе благодаря качественным сделкам слияния и поглощения.

«Мы приросли за пять лет в 15 раз. У нас было много корпоративных событий. У нас был вход ключевого инвестора — это государственная корпорация «Росатом». Были покупки хороших бизнесов», — пояснил основатель медхолдинга.

Осенью 2025 года стало известно о планах Газпромбанка войти в число акционеров сети клиник «Медскан». Знакомые с условиями сделки источники сообщили тогда РБК, что речь идет о приобретении примерно 10% АО «Медскан».

Росстат оценивает рынок частной медицины в России в 1,8–2 трлн руб. Туголуков согласен с такой оценкой, но считает, что с учетом всего «рынка болезней» объем может достигать и 8 трлн руб., стабильно прирастая на 10% в год.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Компании
Денис Малышев, Илья Приходько
При участии
Ирина Савельева
Радио РБК медицина Евгений Туголуков IPO Медскан
МЕДСКАН

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров
Экономика
Эксперт ВШЭ сообщила об «эволюции неравенства» доступа к медицине
Общество
Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга «Медскан»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:26
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58