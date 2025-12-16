«Медскан» перенесет IPO с декабря 2025 года на следующее полугодие

Евгений Туголуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа компаний «Медскан» собирается провести публичное размещение акций на Московской бирже в первой половине 2026 года, рассчитывая привлечь 5–10 млрд руб., сообщил Радио РБК основатель холдинга Евгений Туголуков. Прежде «Медскан» планировал свое IPO на декабрь 2025 года.

«На этом пути всегда находятся не только препятствия, но и приятные бонусы. Пока мы готовились, мы нашли, вернее, нас нашли. Серьезные инвесторы», — объяснил Туголуков причину переноса даты выхода на биржу. Он не стал раскрывать имен, лишь отметил, что это «целый пул инвесторов».

«Мы заканчиваем сделки, и эти сделки будем рассматривать в рамках pre-IPO», — добавил бизнесмен. ГК планирует IPO почти два года, за это время она успешно разместила свои ЦФА и облигации.

Группа компаний «Медскан» представлена в 105 городах 31 региона России. В периметре управления — 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 451 лабораторный офис, работающие под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является филиал израильской клиники «Медскан Hadassah», расположенный в Сколково. В феврале 2022-го 25,001% группы «Медскан» купила структура госкорпорации «Росатом». Позднее «Росатом» увеличил свой пакет до 50%.

В первом полугодии 2025 года выручка ГК по МСФО выросла на 20% и составила 15,8 млрд руб. По итогам года выручка группы достигнет 33 млрд руб. (+17%), рост EBITDA составит 28%, прирост новых пациентов — 11%, рассказал Туголуков. Он подчеркнул, что компания непрерывно растет в том числе благодаря качественным сделкам слияния и поглощения.

«Мы приросли за пять лет в 15 раз. У нас было много корпоративных событий. У нас был вход ключевого инвестора — это государственная корпорация «Росатом». Были покупки хороших бизнесов», — пояснил основатель медхолдинга.

Осенью 2025 года стало известно о планах Газпромбанка войти в число акционеров сети клиник «Медскан». Знакомые с условиями сделки источники сообщили тогда РБК, что речь идет о приобретении примерно 10% АО «Медскан».

Росстат оценивает рынок частной медицины в России в 1,8–2 трлн руб. Туголуков согласен с такой оценкой, но считает, что с учетом всего «рынка болезней» объем может достигать и 8 трлн руб., стабильно прирастая на 10% в год.