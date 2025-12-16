СК начал проверку по факту гибели двух младенцев в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства смерти двух младенцев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 15 декабря в квартирах на улице Богайчука в поселке Металлострой Колпинского района и на проспекте Солидарности в Невском районе были обнаружены тела двухмесячных младенцев без признаков насильственной смерти.

Следственные отделы по Колпинскому и Невскому районам начали процессуальные проверки.

10 декабря в Санкт-Петербурге была арестована жительница города Анастасия Скворцова, обвиняемая в убийстве новорожденного сына. По данным следствия, утром 8 декабря женщина силой удерживала ребенка в тазу с водой, лишив его возможности дышать, в результате чего младенец скончался.

Женщине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), ей грозит до 20 лет лишения свободы.