Соседние с Россией страны попросят у ЕС денег на укрепление обороны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны Европейского союза, которые граничат с Россией, собираются добиваться финансирования из Брюсселя для укрепления своей обороны и безопасности, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters. В Хельсинки 16 декабря проходит первый в истории саммит «Восточный фланг».

Кроме хозяйки в нем принимают участие еще семь стран — Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария и Румыния. Как отмечает агентство, в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 18 декабря они рассчитывают подать «сильный сигнал».

«Мы выдвинем конкретные предложения и начнем детально планировать один из флагманских проектов Европейского союза — Eastern Flank Watch («Восточный дозор». — РБК), чтобы в установленный срок добиваться финансирования от ЕС», — сказал финский премьер. По его мнению, у соседей России есть общие проблемы безопасности, в том числе «гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства».

Против централизованного финансирования региональных оборонных проектов ЕС выступают Германия и Франция, которые считают, что это должно происходить за счет национальных бюджетов.

Идея создания флагманского оборонного проекта Eastern Flank Watch была предана гласности председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре 2025 года. Для укрепления восточных границ блока со стороны России и Белоруссии глава ЕК призвала интегрировать средства противовоздушной, наземной и морской обороны в единую систему наблюдения и реагирования. Описание проекта содержала представленная в середине октябре «дорожная карта» оборонной готовности ЕС к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030).

Основными компонентами системы должны стать «Стена защиты от дронов», «Европейский космический щит» и наземная полоса пограничных препятствий в виде укрепленных бункеров, «зубов дракона» и противотанковых траншей.

Как ожидается, реализация проекта начнется в 2026 году, а к концу 2028 года будет достигнута «полная функциональность», следует из описания на сайте внутренней исследовательской службы Европарламента — European Parliamentary Research Service (EPRS).