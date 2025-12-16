 Перейти к основному контенту
Общество
Появилось видео обстановки у подмосковной школы, где произошло нападение

Появилось видео обстановки у подмосковной школы, где произошло нападение
Утром 16 декабря 15-летний подросток совершил нападение на Успенскую общеобразовательную среднюю школу в Одинцовском районе. Он нанес смертельные ножевые ранения десятилетнему учащемуся, еще трое ранены.

У образовательного учреждения дежурят сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

Нападавшего задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Задержанный за нападение с ножом в школе подросток попал на видео
Общество

Учащихся эвакуировали в Дом молодежи, который располагается напротив школы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Одинцово нападение ножевые ранения Подмосковье Школа

