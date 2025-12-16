 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Задержанный за нападение с ножом в школе подросток попал на видео

Задержанный за нападение с ножом в школе подросток попал на видео
Video

Появилось видео с задержанным 15-летним школьником, напавшим с ножом в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа. На снятые очевидцами кадры попал полицейский автомобиль, в котором находится подросток. Слышно, что он что-то кричит из салона полицейским, которые стоят рядом.

Задержанный — ученик девятого класса школы в подмосковном поселке Горки-2, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе.

Нападение с ножом на школу в Одинцово. Спецэфир телеканала РБК
Общество

Как рассказали в подмосковном управлении МВД, во вторник утром «учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался».

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России. По одной из версий, задержанный с ножом подросток совершил убийство на почве личной неприязни. Также его проверят на принадлежать к экстремистским движениям, сообщил РБК источник.

Следователи изучают социальные сети нападавшего. Кроме того, будет назначен ряд судебных экспертиз.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Подмосковье школьник нападение экстремистское движение погибший

