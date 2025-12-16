Детям и взрослым после нападения в школе Одинцово окажут поддержку

Мишонова: все пострадавшие после нападения в школе в Одинцово получат помощь

Фото: Соцсети

После нападения в Успенской средней общеобразовательной школе поселка Горки-2 в Одинцовском округе все пострадавшие дети и взрослые получат необходимую психологическую помощь и поддержку. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Вся помощь и поддержка детям и взрослым будут оказаны», — написала детский омбудсмен, добавив, что мотивы преступления сейчас выясняют следователи.

В результате нападения, которое произошло утром 17 декабря, есть погибший. По данным Следственного комитета, ученик 9-го класса напал с ножом на охранника и десятилетнего ученика той же школы. Ребенок скончался от полученных ран. Подросток-нападавший был задержан. В отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, правоохранители также изучают его социальные сети.

Все учащиеся были своевременно эвакуированы из здания. На месте работают следователи, криминалисты и психологи МЧС.