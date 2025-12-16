МВД сообщило подробности нападения в школе в подмосковном Одинцово

В Одинцовском районе Подмосковья задержан учащийся, который в школе зарезал ножом младшеклассника и ранил охранника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, нападавший — ученик девятого класса школы в подмосковном поселке Горки-2. Речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе.

«Сегодня в 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался», — говорится в сообщении полиции в телеграм-канале подмосковной полиции.

Ранения получили три человека.

В полиции уточнили, что задержанный в настоящее время «доставляется в следственные органы». Правоохранители изучают социальные сети нападавшего, пытаются установить причины произошедшего.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса.