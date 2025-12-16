 Перейти к основному контенту
МВД предупредило о новой схеме мошенников с демонстрацией экрана

МВД: мошенники начали получать доступ к данным жертв через демонстрацию экрана
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники стали использовать новую схему для получения доступа к личным данным жертв — под видом формальной проверки они просят включить демонстрацию экрана смартфона. Об этом МВД России предупредило в своем телеграм-канале «Вестник киберполиции».

Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности или работодателя. Ведомство опубликовало скриншот переписки с мошенниками. В нем злоумышленники просят включить трансляцию экрана и показать им личные чаты, настройки конфиденциальности, сеансы входа в аккаунты и местоположение на картах.

Свои требования он объясняет необходимостью «убедиться в лояльности», проверить, не занимается ли человек незаконной деятельностью и не имеет ли вредных зависимостей. На самом деле, как пояснили в МВД, под видом этой процедуры преступники в реальном времени получают полный доступ к конфиденциальной информации.

«Таким образом под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях», — подчеркнули в ведомстве. Получив эти данные, мошенники могут захватить аккаунты жертвы, похитить деньги или использовать информацию для шантажа.

В МВД призвали граждан быть бдительными и подчеркнули, что включать демонстрацию экрана при общении с незнакомыми людьми опасно.

