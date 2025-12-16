 Перейти к основному контенту
Общество
0

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в федеральный розыск

Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в федеральный розыск по уголовному делу
Юрий Напсо
Юрий Напсо (Фото: Станислав Крсильников / ТАСС)

Экс-депутат Государственной думы Юрий Напсо объявлен в федеральный розыск. Согласно базе данных МВД России, он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная квалификация дела в открытых источниках не указана.

Это решение может быть связано с уголовным делом об изнасиловании, в котором Напсо стал фигурантом еще в сентябре, сообщал «Коммерсантъ». По данным следствия, преступление в отношении своей 19-летней помощницы он совершил еще в 2023 году. После этого, как предполагают правоохранительные органы, Напсо покинул территорию России.

Парламентская карьера политика завершилась раньше срока. В апреле 2025 года Госдума единогласно проголосовала за досрочное лишение его депутатского мандата. Основанием стало длительное отсутствие на пленарных заседаниях без уважительных причин. Сам Напсо ранее заявлял, что находится на длительном лечении за границей и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи вынес решение об обращении в доход государства имущества Напсо и аффилированных с ним лиц. 25 ноября 2025 года оно вступило в законную силу.

Таким образом, в отношении бывшего парламентария одновременно ведутся розыскное дело, уголовное преследование по тяжкой статье и процесс принудительной конфискации собственности. Его местонахождение на данный момент не известно.

