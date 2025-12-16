В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день

В государственных учреждениях Камчатского края из-за непогоды сокращен рабочий день, сообщил глава региона Владимир Солодов в телеграм-канале.

Он рекомендовал руководителям предприятий и организаций всех форм собственности поступить аналогичным образом, чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Людей необходимо отпустить домой уже сейчас, чтобы не усложнять дорожную обстановку и дать возможность ответственным службам как можно раньше активизировать ликвидацию последствий циклона», — написал он.

Накануне, 15 декабря, краевое МЧС предупредило жителей Камчатки о надвигающемся тихоокеанском циклоне.

Согласно прогнозу ведомства, 16 декабря утром и днем в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в прибрежных районах Елизовского и Усть-Большерецкого округов ожидается ветер порывами до 25-30 метров в секунду. Спасатели посоветовали соблюдать меры предосторожности.