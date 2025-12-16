 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день

В государственных учреждениях Камчатского края из-за непогоды сокращен рабочий день, сообщил глава региона Владимир Солодов в телеграм-канале.

Он рекомендовал руководителям предприятий и организаций всех форм собственности поступить аналогичным образом, чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Людей необходимо отпустить домой уже сейчас, чтобы не усложнять дорожную обстановку и дать возможность ответственным службам как можно раньше активизировать ликвидацию последствий циклона», — написал он.

Камчатку накрыл мощный циклон
Общество
Фото:Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Накануне, 15 декабря, краевое МЧС предупредило жителей Камчатки о надвигающемся тихоокеанском циклоне.

Согласно прогнозу ведомства, 16 декабря утром и днем в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в прибрежных районах Елизовского и Усть-Большерецкого округов ожидается ветер порывами до 25-30 метров в секунду. Спасатели посоветовали соблюдать меры предосторожности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Камчатка рабочий день Владимир Солодов

Материалы по теме
Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео
Общество
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Общество
Мощный циклон оставил без света 70 домов на Курилах
Общество
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 08:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 08:06
Посольство России в Мексике предупредило о возможном ответе на тарифы Экономика, 08:19
Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах Политика, 08:13
Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно» Политика, 08:09
Что успеть сделать в бухгалтерии и кадрах до конца 2025 года — чек-листПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Что общего между скачками российских акций и биткоина. Разбор РБКПодписка на РБК, 08:01
Эксперт НПФ «Будущее» спрогнозировала сокращение количества фондов Инвестиции, 08:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии Спорт, 07:54
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона Политика, 07:33
Подозреваемый в теракте на подстанции признался в планах поджечь поезда Политика, 07:31
«Курс ₽85–90 за доллар» в 2026 году: как действия Трампа укрепили рубльПодписка на РБК, 07:30
На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола Технологии и медиа, 07:30
В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу Общество, 07:30
В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день Общество, 07:29