Общество⁠,
0

В Польше военных привлекли к проверке района, где нашли кабана с чумой

Более 50 солдат бригады территориальной обороны обыскивают район возле места обнаружения мертвого кабана, зараженного африканской чумой свиней (АЧС), сообщает Interia.

Поиски других погибших диких животных, которые могут стать источником распространения заболевания, будут продолжаться до 21 декабря. Операции проводятся совместно с ветеринарной и лесной службами, а также с местными властями. Польские власти, в свою очередь, начали расследование. Об этом, как сообщило Polskie Radio, ранее объявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Стефан Краевский.

В России создали вакцинный штамм от африканской чумы свиней
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Зараженное животное было найдено в муниципалитете Розпржа — одном из ключевых свиноводческих регионов, где ранее случаев АЧС не фиксировалось. Туша была освежевана, выпотрошена, а к ноге кабана была привязана веревка.

По словам министра, необычное состояние животного и место его обнаружения вызвали подозрения у следственных органов. Он подчеркнул, что рассматриваются все версии, включая преднамеренные действия, однако окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.

«Будь то внешний или внутренний саботаж, мы узнаем после завершения расследования», — сказал Краевский.

Вирус не опасен для человека, но очень заразен среди свиней, поясняет Polskie Radio. Его распространение может иметь серьезные экономические последствия для фермеров — Польша является одним из крупнейших производителей свинины в Европе.

Страна и раньше сталкивалась с АЧС. Так, в 2024 году в четырех регионах Польши было зарегистрировано по меньшей мере пять вспышек африканской чумы свиней.

