Харрис заявила, что «не закончила» в политике, и увидела себя президентом

Харрис подтвердила, что рассматривает возможность вновь баллотироваться в президенты США. Она подчеркнула, что посвятила жизнь служению обществу, и это у нее в крови. На предыдущих выборах политик уступила Трампу

Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что «не закончила» с политической деятельностью и может вновь баллотироваться на должность президента страны. Об этом она сообщила в интервью «Би-Би-Си».

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала бывшая вице-президент (цитата по The Guardian).

Харрис сказала, что, «возможно», она станет следующим президентом США. Политик допустила, что снова выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства в 2028 году. Как отмечает The Guardian, Харрис по-прежнему значительно уступает своим конкурентам за выдвижение от Демократической партии по результатам опросов, в том числе голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону.

Харрис опровергла это утверждение в интервью. «Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность, и уж точно не сидела бы здесь», — сказала она.

Политик подчеркнула, что еще не приняла решение насчет выдвижения. Вместе с тем, она выразила уверенность, что в конечном итоге хозяйкой Белого дома станет женщина.

Сейчас Харрис совершает мировое турне, посвященное презентации ее мемуаров «107 дней», отмечает The Guardian. Название книге дано по число дней ее президентской кампании 2024 года.

Харрис выдвинулась на пост главы государства от Демократической партии после того, как ее напарник по предыдущей гонке, экс-президент Джо Байден, снял свою кандидатуру под давлением однопартийцев. Это произошло всего за несколько месяцев до дня выборов.

В конечном итоге Харрис проиграла выборы Дональду Трампу, а демократы потеряли позиции в обеих палатах конгресса. Свое поражение Харрис в мемуарах отчасти связала с недостаточной реакцией своего штаба на рекламные ролики республиканцев с обвинениями, что она выступает за участие трансгендеров в женских видах спорта. Другим серьезным ударом стала спорная фраза Байдена о сторонниках Трампа.

Вместе с тем, политик признала и собственные ошибки: она сравнила свой неудачный ответ в эфире на вопрос, что она сделала бы иначе, чем Байден, с выдернутой чекой гранаты: «Мне ничего не приходит на ум», — ответила тогда Харрис.

О том, что Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры, среди которых выдвижение на пост губернатора Калифорнии и участие в выборах президента в 2028 году, ранее писала Politico. На тот момент (ноябрь 2024-го), по результатам опроса Echelon Insights, политик лидировала в рейтинге возможных кандидатов от демократов.

По мнению самой Харрис, потенциальными кандидатами в президенты от партии могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, бывший министр транспорта США Пит Буттиджич и другие. Каждого из них бывшая вице-президент в мемуарах подвергла критике по разным причинам.